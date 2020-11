Violenza sulle donne, dove andare e come denunciare. Segui la diretta (Di mercoledì 25 novembre 2020) dove andare e come denunciare una Violenza domestica e non solo. Ne parliamo oggi in diretta alle 15. Intervengono Elsa Antonioni dalla Casa delle donne di Bologna, Monica Miserocchi avvocata del centro antiViolenza Trama di Terre (Imola) e Martina Castigliani, giornalista de ilfattoquotidiano.it L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)unadomestica e non solo. Ne parliamo oggi inalle 15. Intervengono Elsa Antonioni dalla Casa delledi Bologna, Monica Miserocchi avvocata del centro antiTrama di Terre (Imola) e Martina Castigliani, giornalista de ilfattoquotidiano.it L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

