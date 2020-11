Tommaso Zorzi contro la decisione di Oppini: lascerà il GF Vip? (Di mercoledì 25 novembre 2020) In queste ore la casa del Gf è in fermento. I Vip devo risolvere l’enigma: rimanere o no sino alla fine del programma di Canale 5, che ha prolungato la trasmissione sino all’8 febbraio. Appresa questa notizia, i Vipponi sono entrati in crisi perché sarebbero dovuti uscire dalla casa di Cinecittà i primi giorni di dicembre. Tra gli indecisi se continuare il percorso nella Casa c’è Francesco Oppini. Il ragazzo è combattuto tra la voglia di continuare sino a Febbraio e la necessità di rivedere la sua fidanzata e la sua famiglia e anche il dovere, cioè controllare le sue attività lavorative. Una notizia che Tommaso Zorzi sta vivendo malissimo, come un vero e proprio tradimento da parte dell’amico. E dopo gli scontri della scorsa notte nella stanza blu, l’influencer è scoppiato a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) In queste ore la casa del Gf è in fermento. Idevo risolvere l’enigma: rimanere o no sino alla fine del programma di Canale 5, che ha prolungato la trasmissione sino all’8 febbraio. Appresa questa notizia, iponi sono entrati in crisi perché sarebbero dovuti uscire dalla casa di Cinecittà i primi giorni di dicembre. Tra gli indecisi se continuare il percorso nella Casa c’è Francesco. Il ragazzo è combattuto tra la voglia di continuare sino a Febbraio e la necessità di rivedere la sua fidanzata e la sua famiglia e anche il dovere, cioèllare le sue attività lavorative. Una notizia chesta vivendo malissimo, come un vero e proprio tradimento da parte dell’amico. E dopo gli scontri della scorsa notte nella stanza blu, l’influencer è scoppiato a ...

