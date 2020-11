Oroscopo di Mercoledì 25 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020)DEL GIORNO25Ariete Devi essere stufo della presenza di Marte nella tua casa, 2° decano. E il pianeta è attivato oggi! Ma se hai una decisione da prendere o qualcosa da mettere in moto, l’economia dice che lo farai, a volte anche senza pensare. Ma la rabbia può anche essere permanente dalla fine di ottobre per alcuni di voi, vi arrabbiate di fronte a una situazione sulla quale non dovreste agire perché potrebbe, alla fine, andare storta. Devi contenere te stesso. Toro L’incontro Luna / Marte è nel tuo settore 12, quindi potresti risentirti per qualcuno o per decisioni prese senza di te. Probabilmente non hai mezzi di azione, devi rimanere un filosofo se possibile (soprattutto 2° decano). 1° decano, l’opposizione tra Venere e Urano crea un clima di tensione nelle vostre relazioni, una in particolare, ...