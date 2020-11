Fir, ai risparmiatori pochi soldi e in tempi lunghissimi: “Così ci vorranno 15 anni” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo tanti appelli, alla fine qualcosa ha iniziato a muoversi intorno al Fir, il Fondo indennizzo risparmiatori istituto per rimborsare gli ex azionisti rimasti vittime dei crac delle ex banche popolari, a partire da quelli di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Attraverso le pagine del Paragone vi avevamo raccontato nei mesi scorsi di tante promesse rimaste puntualmente deluse. Ora, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito i primi dati sui ristori avviati, ma le cifre sbandierate nei comunicati ufficiali fanno pensare che, purtroppo, la strada intrapresa non sia ancora quella giusta. Dopo mesi di silenzio totale e dopo le tante iniziative dei cittadini italiani vittime degli istituti, che avevano inviato anche una lettera al Mef per chiedere chiarezza su modi e tempi di indennizzo, dal ministero hanno finalmente fatto sentire la ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo tanti appelli, alla fine qualcosa ha iniziato a muoversi intorno al Fir, il Fondo indennizzoistituto per rimborsare gli ex azionisti rimasti vittime dei crac delle ex banche popolari, a partire da quelli di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Attraverso le pagine del Paragone vi avevamo raccontato nei mesi scorsi di tante promesse rimaste puntualmente deluse. Ora, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito i primi dati sui ristori avviati, ma le cifre sbandierate nei comunicati ufficiali fanno pensare che, purtroppo, la strada intrapresa non sia ancora quella giusta. Dopo mesi di silenzio totale e dopo le tante iniziative dei cittadini italiani vittime degli istituti, che avevano inviato anche una lettera al Mef per chiedere chiarezza su modi edi indennizzo, dal ministero hanno finalmente fatto sentire la ...

