Accese le luci dello stadio Arechi e dello stadio Lamberti in omaggio a Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) Accese le luci dello stadio Arechi di Salerno e dello stadio Lamberti di Cava in omaggio a Maradona Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 25 novembre 2020)ledi Salerno edi Cava inConsiglia

OfficialSSLazio : ?? M A T C H D A Y ?? Luci accese all'Olimpico: questa sera c'è #LazioZenit ?? ?? Segui il post partita su #LSC in co… - TvTalk_Rai : #Maradona. Le luci dello stadio di Napoli resteranno accese tutta la notte. - small_talk77 : RT @NicolaRaiano: Le luci del San Paolo accese, per tutta la notte. Uno stadio che sarà intitolato a lui. #Maradona - FedeFiorentini9 : RT @NicolaRaiano: Le luci del San Paolo accese, per tutta la notte. Uno stadio che sarà intitolato a lui. #Maradona - Mi73Ma09 : RT @repubblica: Maradona, a Napoli lutto cittadino. Luci accese al San Paolo, i Quartieri si tingono di azzurro -