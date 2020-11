Nek ho avuto un’incidente in campagna mi hanno operato alla mano (Di martedì 24 novembre 2020) Il cantante Nek era già da qualche giorno che non era attivo sui social e i suoi numerosi fan si erano insospettiti. A è stato lo stesso cantante, Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek, che ha postato una foto scattata in una stanza d’ospedale. Sui vari account social, Nek ha rivelato: «Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano». Il cantante non ha specificato il tipo di incidente né l’entità dell’infortunio alla mano, che a giudicare dalla foto non sembra certo una cosa di poco conto. I pochi dettagli potrebbero preoccupare tanto i suoi fan, ma Nek rassicura tutti ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 24 novembre 2020) Il cantante Nek era già da qualche giorno che non era attivo sui social e i suoi numerosi fan si erano insospettiti. A è stato lo stesso cantante, Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek, che ha postato una foto scattata in una stanza d’ospedale. Sui vari account social, Nek ha rivelato: «Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo negli ultimi giorni… Houn incidente mentre ero nella mia casa die, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento». Il cantante non ha specificato il tipo di incidente né l’entità dell’infortunio, che a giudicare dfoto non sembra certo una cosa di poco conto. I pochi dettagli potrebbero preoccupare tanto i suoi fan, ma Nek rassicura tutti ...

