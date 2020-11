Maicon – proprio quello dell’Inter del triplete – potrebbe giocare con il Sona, in serie D (Di martedì 24 novembre 2020) Questa notizia va ben oltre Balotelli che si allena col Franciacorta, ma sempre di serie D si tratta. Maicon, proprio il Maicon Douglas Sisenando laterale dell’Inter di Mourinho, il vincitore del triplete, potrebbe tornare in Italia e giocare in serie D fino a fine stagione. A quanto pare – così scrive Sportmediaset – il brasiliano è davvero in trattativa con il Sona, club della provincia di Verona attualmente al quindicesimo posto nella classifica del Girone B. “Non voglio sbilanciarmi, ma è tutto vero – ha detto ai media locali Claudio Ferrarese, ds della società veneta – Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. È un’idea di un mese e mezzo fa, ma ci sono tanti passaggi ancora da ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) Questa notizia va ben oltre Balotelli che si allena col Franciacorta, ma sempre diD si tratta.ilDouglas Sisenando lateraledi Mourinho, il vincitore deltornare in Italia einD fino a fine stagione. A quanto pare – così scrive Sportmediaset – il brasiliano è davvero in trattativa con il, club della provincia di Verona attualmente al quindicesimo posto nella classifica del Girone B. “Non voglio sbilanciarmi, ma è tutto vero – ha detto ai media locali Claudio Ferrarese, ds della società veneta – Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. È un’idea di un mese e mezzo fa, ma ci sono tanti passaggi ancora da ...

