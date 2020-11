Hitman 3 per PC riceverà il supporto al ray-tracing 'più avanti nel 2021' (Di martedì 24 novembre 2020) Hitman 3 uscirà per ben otto piattaforme diverse quando verrà lanciato tra poco meno di due mesi, ma IO Interactive vuole garantire che coloro che giocheranno su PC abbiano la migliore esperienza possibile. In un aggiornamento sul blog, lo sviluppatore ha spiegato nel dettaglio alcune ottimizzazioni specifiche per PC. Oltre ai miglioramenti come Variable Rate Shading (o VRS), Hitman 3 riceverà anche il supporto per il ray-tracing. Quest'ultimo, tuttavia, non sarà disponibile al momento del lancio e verrà aggiunto al gioco in un aggiornamento post-lancio "più avanti nel 2021". IO Interactive rivelerà anche una nuova location per Hitman 3 nella giornata di oggi. Finora, le località rivelate sono Dubai e Dartmoor in Inghilterra. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020)3 uscirà per ben otto piattaforme diverse quando verrà lanciato tra poco meno di due mesi, ma IO Interactive vuole garantire che coloro che giocheranno su PC abbiano la migliore esperienza possibile. In un aggiornamento sul blog, lo sviluppatore ha spiegato nel dettaglio alcune ottimizzazioni specifiche per PC. Oltre ai miglioramenti come Variable Rate Shading (o VRS),anche ilper il ray-. Quest'ultimo, tuttavia, non sarà disponibile al momento del lancio e verrà aggiunto al gioco in un aggiornamento post-lancio "piùnel". IO Interactive rivelerà anche una nuova location per3 nella giornata di oggi. Finora, le località rivelate sono Dubai e Dartmoor in Inghilterra. Leggi altro...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Hitman3 per PC riceverà il supporto al ray-tracing ma non al lancio. - Eurogamer_it : #Hitman3 per PC riceverà il supporto al ray-tracing ma non al lancio. - Mike_BITW : @geronimo_73 @Hitman @IOInteractive Roberto, per caso si qualcosa su PS5 in Italia? Nuove scorte intendo. Possibile non si trovi già più? - eijunice : Non riesco a credere di sapere la risposta di una domanda dell'eredità per katekyo hitman reborn ve lo giuro non ci credo - ciaorinoclub : L'Agente 47 è stato istruito sin dall'infanzia e modificato geneticamente per essere un assassino mercenario; le su… -

Ultime Notizie dalla rete : Hitman per Hitman 3, la versione PC ottimizzata da Intel per sfruttare le CPU multi-core Hardware Upgrade Hitman 3 per PC riceverà il supporto al ray-tracing 'più avanti nel 2021'

Hitman 3 uscirà per ben otto piattaforme diverse quando verrà lanciato tra poco meno di due mesi, ma IO Interactive vuole garantire che coloro che giocheranno su PC abbiano la migliore esperienza ...

Tesla contro Lucid Air: più autonomia per la Model S

Tesla ha rivisto nuovamente l'autonomia della Model S: adesso la versione Long Range Plus supera di poco il modello base della Lucid Air ...

Hitman 3 uscirà per ben otto piattaforme diverse quando verrà lanciato tra poco meno di due mesi, ma IO Interactive vuole garantire che coloro che giocheranno su PC abbiano la migliore esperienza ...Tesla ha rivisto nuovamente l'autonomia della Model S: adesso la versione Long Range Plus supera di poco il modello base della Lucid Air ...