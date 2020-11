Covid | Paolucci | La Regione attivi i controlli! nelle RSA

(Di martedì 24 novembre 2020) L'Aquila - “Il presidente annuncia test antigenici su tutta la popolazione aquilana per evitare focolai, ma lasta controllando le Rsa, luoghi che risultano vulnerabili anche nella seconda ondata dei contagi anche in Abruzzo?” chiede il capogruppo PD Silvio. “Aspettiamo di sapere quali iniziative si stanno prendendo a favore delle persone più a rischio, che sono quelle anziane e destinatarie di vaccini antinfluenzali non ancora pervenuti, specie se ospiti delle Rsa – riprende l’ex assessore alla Sanità - su cui, nonostante i casi della prima pandemia e quelli più recenti, gli ultimi proprio in una Rsa dell’Aquila, non ci risulta si stia facendo nulla e le azioni che dovevano essere promosse per evitare che tornassero focolai del virus sono ad oggi disattese. Diverse le istanze soprattutto da parte degli operatori sanitari, sintomo del ...

radiolaquila1 : Covid-19: ristori zone rosse, Testa risponde al PD PESCARA - “Pepe, Blasioli, Mariani, Scoccia, Pietrucci, Di Bened… - laquilablog : Covid, ristori zone rosse.Testa al Pd:” Rivendicano ciò che definivano scellerato”: “Pepe, Blasioli, Mariani, Scocc… - AlfoncBaba : RT @SIRNit: Intervista del presidente SIRN Dott. Stefano Paolucci su covid-19 e Neuroriabilitazione - SIRNit : Intervista del presidente SIRN Dott. Stefano Paolucci su covid-19 e Neuroriabilitazione - SteAmoroso : RT @movendotech: «A causa del Covid, i pazienti possono subire danni comportamentali e cognitivi. Possono quindi giovare di un trattamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Paolucci

CityRumors.it

chiede il capogruppo PD Silvio Paolucci. “Aspettiamo di sapere quali iniziative ... 93, ma poi si escludono questi indispensabili operatori dagli incentivi per il rischio Covid. Non sono test per ...Nella 12a giornata del girone C di serie C, il Monopoli batte in casa la Vibonese per 2-0 e torna a riassaporare il gusto dei tre punti sul proprio terreno. La prima vera occasione creata dai biancove ...