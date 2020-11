Covid, Istat: “Aumentano i divari, donne e giovani i più colpiti dalla crisi” (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “La pandemia sembra aver avuto l’effetto di acuire i divari preesistenti nella partecipazione al mercato del lavoro. Gli effetti della crisi si sono in prevalenza ripercossi sulle componenti piu’ vulnerabili del mercato del lavoro, ossia giovani, donne e stranieri, soprattutto nel Mezzogiorno“. Lo ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, in audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – “La pandemia sembra aver avuto l’effetto di acuire i divari preesistenti nella partecipazione al mercato del lavoro. Gli effetti della crisi si sono in prevalenza ripercossi sulle componenti piu’ vulnerabili del mercato del lavoro, ossia giovani, donne e stranieri, soprattutto nel Mezzogiorno“. Lo ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, in audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio.

