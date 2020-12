Sfera Ebbasta batte tutti i record | ma non si libera dei cliché

LaStampa : Il disco di Sfera Ebbasta è il quarto più ascoltato al mondo su Spotify - spritzettara : Io sconvoltah dal successo del nuovo album di Sfera Ebbasta. E dai feauturing che gli hanno regalato. La sua casa o… - RADIOEFFEITALIA : Sfera Ebbasta - Bottiglie Privè - Radio_Manbassa : Sfera Ebbasta - Figli Di Papà - RVallesina : Sfera Ebbasta - Baby (con J Balvin) -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta

Al primo posto in Italia c’è tha Supreme, trapper che non mostra il volto e si presenta come un fumetto. Prima volta per un 19enne. L’artista più ascoltato a livello mondiale è il portoricano Bad Bunn ...

Sfera Ebbasta conquista le chart: 13 brani nelle prime 13 posizioni. Il rapper infrange ancora record con il suo nuovo disco, “Famoso” Che attorno a “Famoso”, il nuovo disco di Sfera Ebbasta, ci fo ...