Papa Francesco riceve in udienza privata i giocatori Nba per parlare di giustizia sociale (Di lunedì 23 novembre 2020) Un’udienza privata per parlare dei temi di giustizia sociale, al centro negli ultimi mesi di una forte campagna mediatica che aveva portato anche alla sospensione per due giorni della stagione. Da una parte Papa Francesco, dall’altra una delegazione di giocatori del sindacato Nba. Nel gruppo di atleti che è stato ricevuto in Vaticano c’erano Sterling Brown, Kyle Korver, Jonathan Isaac, Anthony Tolliver e l’italiano Marco Bellinelli. Con loro i dirigenti Nbpa Michele Roberts, Sherrie Deans e Matteo Zuretti. La delegazione ha illustrato al Papa il lavoro che la Nba sta facendo in tema di giustizia sociale e disuguaglianza economica, sostenendo in maniera attiva il movimento Black Lives Matter. Nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Un’perdei temi di, al centro negli ultimi mesi di una forte campagna mediatica che aveva portato anche alla sospensione per due giorni della stagione. Da una parte, dall’altra una delegazione didel sindacato Nba. Nel gruppo di atleti che è stato ricevuto in Vaticano c’erano Sterling Brown, Kyle Korver, Jonathan Isaac, Anthony Tolliver e l’italiano Marco Bellinelli. Con loro i dirigenti Nbpa Michele Roberts, Sherrie Deans e Matteo Zuretti. La delegazione ha illustrato alil lavoro che la Nba sta facendo in tema die disuguaglianza economica, sostenendo in maniera attiva il movimento Black Lives Matter. Nella ...

