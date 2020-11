Gualtieri: "Rinvio scadenze tributarie per tutte le imprese con perdite" (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo è pronto al un Rinvio delle scadenze tributarie per tutti i settori economici con perdite , quindi non solamente quelli colpiti dalle misure restrittive introdotte dagli ultimi dpcm. Lo ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo è pronto al undelleper tutti i settori economici con, quindi non solamente quelli colpiti dalle misure restrittive introdotte dagli ultimi dpcm. Lo ha ...

sole24ore : Gualtieri: rinvio tasse per tutte le imprese con perdite. Confindustria: prorogare ed estendere il superbonus al 11… - CoworkTarraco : RT @sole24ore: Gualtieri: rinvio tasse per tutte le imprese con perdite. Confindustria: prorogare ed estendere il superbonus al 110% fino a… - NICOLACATAR : RT @sole24ore: Gualtieri: rinvio tasse per tutte le imprese con perdite. Confindustria: prorogare ed estendere il superbonus al 110% fino a… - Moixus1970 : RT @sole24ore: Gualtieri: rinvio tasse per tutte le imprese con perdite. Confindustria: prorogare ed estendere il superbonus al 110% fino a… - CorriereQ : Gualtieri: ‘Rinvio tasse per tutte le imprese con perdite’ -