Coronavirus | Bartoletti | “Niente allentamenti a Natale o a gennaio sarà catastrofe”

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “Non ci devono essere allentamenti a Natale e Capodanno, perché quello che stiamo facendo adesso è propedeutico all’inverno, che ancora non è arrivato. Bisogna tenere duro fino all’arrivo del vaccino”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pierluigi Bartoletti.

ROMA - La pandemia di Covid-19 ha dimostrato che il sistema sanitario nazionale è ospedalocentrico: gestione dell'emergenza e gestione del paziente cronico convergono negli stessi centri, e non solo p ...