“Chi può vivere e chi deve morire” Inquietante documento Iss agli ospedali (Di lunedì 23 novembre 2020) Un documento dell’Iss mette in guardia gli anestesisti nel caso i posti in terapia intensiva dovessere esaurirsi: Chi vive e chi muore. Se gli ospedali vanno al collasso e esauriscono i posti in terapia intensiva, i medici dovranno decidere chi salvare e chi lasciare morire. Prima sembravano solo fantasie, incubi, trame drammatiche di un film horror. Oggi invece c’è un documento ufficiale dell’Istituto Superiore della Sanità che conferma che è tutto vero. In caso di emergenza Covid e in caso di contagio, saremo valutati ‘per parametri’ e potremmo rischiare di non essere curati per far posto a qualcuno che ‘merita’ di vivere più di noi. Potrebbero cambiare le parole, ma la sostanza è questa. I medici dovranno seguire precise indicazioni per decidere chi salvare e a quali pazienti Covid andrà data la ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Undell’Iss mette in guardia gli anestesisti nel caso i posti in terapia intensiva dovessere esaurirsi: Chi vive e chi muore. Se glivanno al collasso e esauriscono i posti in terapia intensiva, i medici dovranno decidere chi salvare e chi lasciare morire. Prima sembravano solo fantasie, incubi, trame drammatiche di un film horror. Oggi invece c’è unufficiale dell’Istituto Superiore della Sanità che conferma che è tutto vero. In caso di emergenza Covid e in caso di contagio, saremo valutati ‘per parametri’ e potremmo rischiare di non essere curati per far posto a qualcuno che ‘merita’ dipiù di noi. Potrebbero cambiare le parole, ma la sostanza è questa. I medici dovranno seguire precise indicazioni per decidere chi salvare e a quali pazienti Covid andrà data la ...

acmilan : Is there any doubt who our @emirates MVP is? ?? Ci può essere qualche dubbio su chi sia l'MVP di #NapoliMilan? ??… - pisto_gol : In meno di due giorni, l’appello lanciato per sostenere la famiglia di un tifoso improvvisamente scomparso ha otten… - borghi_claudio : @Frare98894981 @PierrePoilievre Ma anche chi se ne frega??? Per me questo può anche essere un seguace del gold stan… - MindfulnessZen2 : Il degrado che s'instaura nelle citta', nessuno ne parla, come in una medaglia, vogliono farvi vedere la parte lucc… - Karm3nB : RT @fbordo: Chi ha ancora fiducia nella propria ragione può leggere questo articolo con calma, senza per forza diventare un fanatico pro o… -