"Sai cosa sei? Sei solo una c..." Al Gf Vip ora si scatena la "rissa" - (Di sabato 21 novembre 2020) Francesca Galici Selvaggia Roma ha acceso lo scontro con la fidanzata di Enock in collegamento telefonico per difendere il suo racconto sul bacio col calciatore È innegabile che l'ingresso di Selvaggia Roma al Gf Vip abbia rivoluzionato gli equilibri della Casa più spiata d'Italia. Provocatrice e dal carattere aggressivo, per sua stessa ammissione, l'infuencer è entrata dichiarando di aver avuto un flirt sia con Pierpaolo Pretelli che con Enock Barwuah. Ma mentre il modello, ai tempi così come ora, è single, lo stesso non si può dire per il fratello di Mario Balotelli, che pare fosse già fidanzatissimo con la sua attuale fidanzata Giorgia Migliorati. Tra i due, poi, ci sarebbero stati degli sms a riprova di quanto detto dalla Roma, messaggi che però Enock dichiara siano stati scritti da un suo amico. Durante la puntata di ieri, la ragazza del calciatore è intervenuta in ...

