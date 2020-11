Il nubifragio a Crotone e gli allagamenti (Di sabato 21 novembre 2020) Questa mattina Crotone si è svegliata allagate: nelle ultime ore infatti un nubifragio si è abbattuto sulla città provocando danni e disagi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rete Meteo Amatori (@retemeteoamatori) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CentroMeteoCalabria (@centrometeocalabria) #Crotone oggi. Non è un bel vedere pic.twitter.com/1VCrj6nT4G — fabio riganello (@fabioriganello) November 21, 2020 Leggi anche: Natale e Capodanno con il coprifuoco L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Questa mattinasi è svegliata allagate: nelle ultime ore infatti unsi è abbattuto sulla città provocando danni e disagi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rete Meteo Amatori (@retemeteoamatori) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CentroMeteoCalabria (@centrometeocalabria) #oggi. Non è un bel vedere pic.twitter.com/1VCrj6nT4G — fabio riganello (@fabioriganello) November 21, 2020 Leggi anche: Natale e Capodanno con il coprifuoco L'articolo proviene da nextQuotidiano.

luponzi : Non c'è pace per la #Calabria. Ora anche un nubifragio su Crotone. #21novembre - FrancoLaratta : Il violento nubifragio di Isola Capo Rizzuto (Crotone) - CCokina12 : RT @gumas75: Crotone, stamattina: la strada si allaga per un nubifragio e il terreno cede. È un periodo in cui qui in Calabria non ci facci… - Alfonso0070 : Violento nubifragio a Crotone con allagamenti diffusi - salvamarra : RT @g_falcomata: Solidarietà ai cittadini di #Crotone, colpiti in queste ore da un violento nubifragio che ha allagato diverse zone della c… -