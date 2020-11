Egitto: 15 giorni di carcere per direttore ong di Zaki (Di venerdì 20 novembre 2020) IL CAIRO, 20 NOV - La Procura per la Sicurezza dello Stato egiziana ha disposto 15 giorni di custodia cautelare in carcere anche per un terzo e più importante dirigente dell'ong per cui lavorava ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) IL CAIRO, 20 NOV - La Procura per la Sicurezza dello Stato egiziana ha disposto 15di custodia cautelare inanche per un terzo e più importante dirigente dell'ong per cui lavorava ...

(ANSA) – IL CAIRO, 20 NOV – La Procura per la Sicurezza dello Stato egiziana ha disposto 15 giorni di custodia cautelare in carcere anche per un terzo e più importante dirigente dell’ong per cui lavor ...

Cairo, tre attivisti arrestati per aver incontrato diplomatici stranieri

I reparti della sicurezza hanno fermato Gasser Abdel-Razek, Karim Ennarah e Mohamed Basheer, membri della Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr). Al momento non si hanno notizie sulla loro sor ...

