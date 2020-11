Azzolina: “Aumento Contagi Non È Colpa della Scuola” (Di venerdì 20 novembre 2020) Ina un recente intervista alla radio RTL 102.5, la ministra Azzolina ha parlato a 360 gradi di quello che sta avvenendo in ambito scolastico. “La scuola non ha avuto un’incidenza decisiva per l’innalzamento dei Contagi, non avevo dubbi. In estate si è lavorato tanto e gli adulti sono stati bravi a far rispettare le regole. Leggi su youreduaction (Di venerdì 20 novembre 2020) Ina un recente intervista alla radio RTL 102.5, la ministraha parlato a 360 gradi di quello che sta avvenendo in ambito scolastico. “La scuola non ha avuto un’incidenza decisiva per l’innalzamento dei, non avevo dubbi. In estate si è lavorato tanto e gli adulti sono stati bravi a far rispettare le regole.

stregastregonza : Azzolina: «La scuola non è la causa dell'aumento dei contagi. Rientro graduale per tutti» - princigallomich : Azzolina “La scuola non causa un aumento dei contagi, rientro graduale” - EffettoFrank : RT @Adnkronos: #Scuola, #Azzolina: 'Non ha avuto incidenza su aumento contagi' - enrydamy : RT @Adnkronos: #Scuola, #Azzolina: 'Non ha avuto incidenza su aumento contagi' - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Ministro Azzolina: la scuola non causa un aumento dei contagi -

