Terrorismo | Cassazione conferma condanna a jihadista

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni e 10 mesi per Nabil Benamir, l'uomo arrestato a dicembre 2017 con l'accusa di terrorismo. Benamir, avevano scoperto gli inves ...

GENOVA - La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni e 10 mesi per Nabil Benamir, l'uomo arrestato a dicembre 2017 con l'accusa di terrorismo. Benamir, avevano scoperto gli investigatori della Di ...

