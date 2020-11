Elisabetta Gregoraci litiga con Selvaggia Roma e poi se la prende con Pierpaolo: le accuse (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ stata una giornata di fuoco quella del 18 novembre 2020 per Elisabetta Gregoraci che in diversi momenti ha discusso con Selvaggia Roma. Una delle liti più accese quella dell’ora di cena. Mentre i vipponi erano pronti per consumare la cena, le due, ritrovatesi faccia a faccia, dopo un primo scontro con il vetro che le separava, se le sono cantante di santa ragione. Successivamente Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un faccia a faccia molto duro, durante il quale la conduttrice ha accusato l’ex velino di non aver saputo proteggere la loro amicizia dagli attacchi esterni. Paragonando quindi il rapporto tra Rosalinda e Dayane al loro, ha fatto notare come le due ragazze non hanno permesso a nessuno in incrinare quello che è nato nella casa del Grande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ stata una giornata di fuoco quella del 18 novembre 2020 perche in diversi momenti ha discusso con. Una delle liti più accese quella dell’ora di cena. Mentre i vipponi erano pronti per consumare la cena, le due, ritrovatesi faccia a faccia, dopo un primo scontro con il vetro che le separava, se le sono cantante di santa ragione. SuccessivamentePretelli hanno avuto un faccia a faccia molto duro, durante il quale la conduttrice ha accusato l’ex velino di non aver saputo proteggere la loro amicizia dagli attacchi esterni. Paragonando quindi il rapporto tra Rosalinda e Dayane al loro, ha fatto notare come le due ragazze non hanno permesso a nessuno in incrinare quello che è nato nella casa del Grande ...

