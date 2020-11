(Di mercoledì 18 novembre 2020) Missione in Francia:, direttore sportivo del, sta già lavorando al mercato della prossima estate. Non ha nostalgia della Roma . E qualche giorno fa, in Spagna, ha raccontato anche ...

sportli26181512 : Monchi, caccia a due svincolati di lusso per il Siviglia: Draxler e Thauvin: L’ex direttore sportivo della Roma ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Monchi caccia

Corriere dello Sport.it

Tuttosport riporta dell'interesse dei bianconeri al centrale viola Milenkovic, specie se, come pare, non dovesse arrivare il rinnovo del contratto ...La Juventus programma il dopo Chiellini: cinque profili sul taccuino di Paratici, doppia pista in Serie A. Chiellini () La Juventus programma il futuro e, in vista del ...