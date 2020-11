Il Ministro Guerini sul Documento Programmatico Pluriennale e missione Afghanistan (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, questa mattina ha illustrato il Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa (DPP) per il triennio 2020-2022. Fortemente legato alla nuova Legge di Bilancio appena approvata, il Ministro ha spiegato che è un Documento che presenta elementi eccezionali legati alla pandemia. A favore della Difesa sono previsti investimenti importanti programmati grazie ad uno strumento di finanziamento Pluriennale. Notizie su Afghanistan partendo dalla conversazione con Stoltenberg e le scelte degli Stati Uniti Importante nel corso dell’audizione, l’intervento sulla conversazione tenuta con Jens Stoltenberg, Segretario Generale della Nato. Gli Stati Uniti, ha riferito, hanno ufficializzato la ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ildella Difesa, Lorenzo, questa mattina ha illustrato ilper la Difesa (DPP) per il triennio 2020-2022. Fortemente legato alla nuova Legge di Bilancio appena approvata, ilha spiegato che è unche presenta elementi eccezionali legati alla pandemia. A favore della Difesa sono previsti investimenti importanti programmati grazie ad uno strumento di finanziamento. Notizie supartendo dalla conversazione con Stoltenberg e le scelte degli Stati Uniti Importante nel corso dell’audizione, l’intervento sulla conversazione tenuta con Jens Stoltenberg, Segretario Generale della Nato. Gli Stati Uniti, ha riferito, hanno ufficializzato la ...

Montecitorio : Documento programmatico per la Difesa - 2020/2022, presso le Commissioni #Difesa di Camera e Senato audizione del M… - MinisteroDifesa : #18novembre Documento Programmatico Pluriennale per la #Difesa per il triennio 2020-2022. Audizione del Ministro… - MinisteroDifesa : #12novembre Il Ministro @guerini_lorenzo depone una corona d'alloro all'Altare della Patria nel 'Giorno del ricord… - ItalianNavy : RT @tg2rai: #Tg2Post #18novembre 'IL CONTRIBUTO DELLE FORZE ARMATE' Ospiti @guerini_lorenzo (Ministro della Difesa) Gennaro Arma (Comanda… - tg2rai : #Tg2Post #18novembre 'IL CONTRIBUTO DELLE FORZE ARMATE' Ospiti @guerini_lorenzo (Ministro della Difesa) Gennaro A… -