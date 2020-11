Ferrara | «Scudetto alla Juventus? Così le rivali possono vincere»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ciro, ex difensore di Napoli e, ha parlato della lotta per la conquista delloin Serie A. Le sue dichiarazioni Intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, Ciroha espresso la sua opinione sulla corsain Serie A. Le dichiarazioni dell’ex difensore della. «Le squadre che ambiscono allodevono approfittare dei passi falsi della Juve. I bianconeri hanno le qualità per recuperare punti durante la stagione, proprio per questo le avversarie devono stare concentrate. È un campionato delicato». Leggi su Calcionews24.com