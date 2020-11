In casa di Chiara Ferragni e Fedez è già Natale, lucine telecomandate e addobbi colorati (Di lunedì 16 novembre 2020) In casa di Chiara Ferragni e Fedez è già arrivato il Natale . I Ferragnez approfittano dell'isolamento per addobbare il loro appartamento di Milano. Quest'anno gli addobbi natalizi in casa Ferragnez... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 16 novembre 2020) Indiè già arrivato il. I Ferragnez approfittano dell'isolamento per addobbare il loro appartamento di Milano. Quest'anno glinatalizi inFerragnez...

PALOMAIAIAAI : RT @2ntmglm: mia madre questa mattina: martina smettila di lasciare narciso sempre in mezzo (riferendosi al profumo) il mio cervello: *mome… - a_den2017 : RT @pelosi7070: PUCCI ?? cucciolo mix spinone, 7 mesi, futura taglia media (25 kg circa) CERCA CASA ??.. si trova in Calabria e può essere ad… - dipingimilcuor : RT @2ntmglm: mia madre questa mattina: martina smettila di lasciare narciso sempre in mezzo (riferendosi al profumo) il mio cervello: *mome… - 2ntmglm : mia madre questa mattina: martina smettila di lasciare narciso sempre in mezzo (riferendosi al profumo) il mio cerv… - SorryNs : RT @pelosi7070: PUCCI ?? cucciolo mix spinone, 7 mesi, futura taglia media (25 kg circa) CERCA CASA ??.. si trova in Calabria e può essere ad… -