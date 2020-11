GF Vip 5, Elisabetta commenta il post di Selvaggia: «Scrivo una cattiveria perché mi piace, perché godo e perché voglio entrare nella casa con la cattiveria sulla Gregoraci» (Di lunedì 16 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci (US Endemol Shine) La storia Instagram della discordia. Ad Elisabetta Gregoraci non sono proprio andate giù le affermazioni fatte da Selvaggia Roma sul suo conto attraverso i social circa il rapporto instaurato con Pierpaolo Pretelli. Accusata di prendersi gioco del ragazzo, l’ex signora Briatore ha infatti riservato, nelle scorse ore, una serie di frecciatine alla nuova concorrente del Grande Fratello Vip che, seppur fatte in maniera scherzosa, hanno evidenziato tutto il suo malcontento sulla questione. Le prime avvisaglie sono state avvertite nel corso del pranzo di ieri, quando la Gregoraci, provocata da Tommaso Zorzi (“Telefonatina, pronto studio legale?“) si è rivolta alla Roma, sorridendo ma parlando di diffide ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 16 novembre 2020)(US Endemol Shine) La storia Instagram della discordia. Adnon sono proprio andate giù le affermazioni fatte daRoma sul suo conto attraverso i social circa il rapporto instaurato con Pierpaolo Pretelli. Accusata di prendersi gioco del ragazzo, l’ex signora Briatore ha infatti riservato, nelle scorse ore, una serie di frecciatine alla nuova concorrente del Grande Fratello Vip che, seppur fatte in maniera scherzosa, hanno evidenziato tutto il suo malcontentoquestione. Le prime avvisaglie sono state avvertite nel corso del pranzo di ieri, quando la, provocata da Tommaso Zorzi (“Telefonatina, pronto studio legale?“) si è rivolta alla Roma, sorridendo ma parlando di diffide ...

