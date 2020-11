Belgio-Inghilterra | le formazioni ufficiali

(Di domenica 15 novembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due Ct di, sfida valida per il Gruppo 2 della Lega A di Nations League:3-4-2-1: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T.Hazard; Mertens, De Bruyne; Lukaku.3-4-2-1: Pickford; Mings, Dier, Walker; Trippier, Rice, Henderson, Chilwell; Grealish, Mount; Kane. Foto: Twitter Ufficiale Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Questa sera si affronteranno nel gruppo A di Nations League Belgio e Inghilterra. I diavoli rossi affronteranno i leoni britannici; con un Dries Mertens in più.