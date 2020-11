Dpcm, rissa totale sul coprifuoco: Conte nel caos, voci sul maxi-slittamento. L'unica certezza? Lockdown: chi e quando viene chiuso in casa (Di martedì 3 novembre 2020) Siamo al caos. Giuseppe Conte ha parlato in aula già ieri, lunedì 2 novembre. Il tema? Il nuovo Dpcm per il Contenimento dell'epidemia da coronavirus. Ma non ci sono accordi né testi definitivi: il braccio di ferro con le regioni è durissimo, tanto che Sergio Mattarella ha chiamato Giovanni Toti e Stefano Bonaccini chiedendo la massima collaborazione. In tutto ciò, come detto, il testo latita: il decreto non è ancora pronto. Conte contava di firmarlo oggi, possibile (anzi, probabile) uno slittamento a domani, mercoledì 4 novembre. Ma Dagospia addirittura non esclude che si vada a giovedì o venerdì: insomma, la confusione regna sovrana. Uno dei nodi riguarda il coprifuoco: alle 18 oppure alle 21? ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Siamo al. Giuseppeha parlato in aula già ieri, lunedì 2 novembre. Il tema? Il nuovoper ilnimento dell'epidemia da coronavirus. Ma non ci sono accordi né testi definitivi: il braccio di ferro con le regioni è durissimo, tanto che Sergio Mattarella ha chiamato Giovanni Toti e Stefano Bonaccini chiedendo la massima collaborazione. In tutto ciò, come detto, il testo latita: il decreto non è ancora pronto.contava di firmarlo oggi, possibile (anzi, probabile) unoa domani, mercoledì 4 novembre. Ma Dagospia addirittura non esclude che si vada a giovedì o venerdì: insomma, la confusione regna sovrana. Uno dei nodi riguarda il: alle 18 oppure alle 21? ...

GDS_it : Lite sui social sul #Dpcm finisce in rissa, un denunciato a #Sciacca - Hepicuro : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM’ORA +++ Tensione altissima tra Governo e opposizione: sedata in Senato una rissa tra Renzi e Renzi. #dpcm #… - Emanuele_Cecala : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM’ORA +++ Tensione altissima tra Governo e opposizione: sedata in Senato una rissa tra Renzi e Renzi. #dpcm #… - momperiglia : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM’ORA +++ Tensione altissima tra Governo e opposizione: sedata in Senato una rissa tra Renzi e Renzi. #dpcm #… - stax7580 : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM’ORA +++ Tensione altissima tra Governo e opposizione: sedata in Senato una rissa tra Renzi e Renzi. #dpcm #… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm rissa Lite sui social sul Dpcm finisce in rissa, un denunciato a Sciacca Giornale di Sicilia Dpcm, scontro sul coprifuoco: "Il testo può slittare di giorni". Lombardia e Piemonte verso il lockdown: ecco come funzionerà

Siamo al caos. Giuseppe Conte ha parlato in aula già ieri, lunedì 2 novembre. Il tema? Il nuovo dpcm per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. Ma non ci sono accordi né testi definitivi: il ...

Dpcm, indiscreto: "I negozi non chiuderanno alle 18", retromarcia di Giuseppe Conte dopo lo scontro nel governo

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul nuovo Dpcm che verrà firmato da Giuseppe Conte non appena si sarà trovato un punto d’incontro comune sulle misure da adottare. Il premier nella sua ...

Siamo al caos. Giuseppe Conte ha parlato in aula già ieri, lunedì 2 novembre. Il tema? Il nuovo dpcm per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. Ma non ci sono accordi né testi definitivi: il ...Continuano ad arrivare aggiornamenti sul nuovo Dpcm che verrà firmato da Giuseppe Conte non appena si sarà trovato un punto d’incontro comune sulle misure da adottare. Il premier nella sua ...