Vienna, spari vicino alla sinagoga: 'Almeno sette morti tra cui un agente. Un attentatore si è fatto saltare in aria, uno è in fuga' (Di lunedì 2 novembre 2020) è scattato l' allarme terrorismo a Vienna , dopo che sono stati avvertiti diversi spari a Schwedenplatz, nei pressi di una sinagoga. La polizia, riportano i media locali, è accorsa in forze sul luogo ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020); scattato l'rme terrorismo a, dopo che sono stati avvertiti diversia Schwedenplatz, nei pressi di una. La polizia, riportano i media locali,; accorsa in forze sul luogo ...

matteosalvinimi : ??ULTIM'ORA Terrore nel cuore di #Vienna, spari davanti a una sinagoga. Seguiamo con apprensione e vicinanza ai vie… - Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - Agenzia_Ansa : Choc a #Vienna, spari in centro: sono 7 i morti. Un attentatore è in fuga. 'Non escluso l'attacco terroristico, sta… - epilekta : RT @matteosalvinimi: ??ULTIM'ORA Terrore nel cuore di #Vienna, spari davanti a una sinagoga. Seguiamo con apprensione e vicinanza ai vienne… - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: Choc a #Vienna, spari in centro: sono 7 i morti. Un attentatore è in fuga. 'Non escluso l'attacco terroristico, state a c… -