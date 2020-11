E’ morto Gigi Proietti, il grande mattatore oggi avrebbe compiuto 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ morto Gigi Proietti, l’attore romano che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni. Proietti, ricoverato da alcuni giorni in una clinica di Roma, ieri ha avuto un grave scompenso cardiaco e le sue condizioni sono apparse immediatamente molto critiche. Lascia la moglie Sagitta e due figlie, Susanna e Carlotta. Se ne va un grande attore teatrale, e non solo. Un vero e proprio mattatore della scena italiana. Comico, cabarettista, conduttore televisivo, doppiatore e cantante che vedremo, per l’ultima volta al cinema, dal 3 dicembre quando uscirà il suo ultimo film per la regia di Edoardo Falcone “Io sono Babbo Natale”. E’ morto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) E’, l’attore romano che proprio80, ricoverato da alcuni giorni in una clinica di Roma, ieri ha avuto un grave scompenso cardiaco e le sue condizioni sono apparse immediatamente molto critiche. Lascia la moglie Sagitta e due figlie, Susanna e Carlotta. Se ne va unattore teatrale, e non solo. Un vero e propriodella scena italiana. Comico, cabarettista, conduttore televisivo, doppiatore e cantante che vedremo, per l’ultima volta al cinema, dal 3 dicembre quando uscirà il suo ultimo film per la regia di Edoardo Falcone “Io sono Babbo Natale”. E’...

