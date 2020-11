Altre tre persone sono state arrestate per l’attentato di Nizza (Di lunedì 2 novembre 2020) La polizia francese ha arrestato altri tre uomini per l’attentato del 29 ottobre nella basilica di Notre-Dame de l’Assomption a Nizza, in Francia, in cui sono state uccise tre persone e che è stato definito dal presidente francese Emmanuel Macron Leggi su ilpost (Di lunedì 2 novembre 2020) La polizia francese ha arrestato altri tre uomini per l’attentato del 29 ottobre nella basilica di Notre-Dame de l’Assomption a, in Francia, in cuiuccise tree che è stato definito dal presidente francese Emmanuel Macron

fattoquotidiano : BERTOLASO HOSPITAL Un medico e tre infermieri dalle altre strutture, che sono in difficoltà [di Andrea Sparaciari]… - GDF : #GDF #Verona, operazione 'FREE FUEL'. Maxi frode fiscale: ai domiciliari tre persone operanti nel commercio di… - iannari90 : RT @spideyIwt: #ThisIsUs tre mila spanne sopra tutte le altre serie, come stanno parlando del covid e delle conseguenze della quarantena, c… - ilpost : Altre tre persone sono state arrestate per l’attentato di Nizza - RdiMilano : RT @enzo2308: @fdragoni Qui al #GOM 5 pazienti in #TI (non c’erano neanche a marzo). Chiedo a un amico medico e mi risponde che sono anzian… -

Ultime Notizie dalla rete : Altre tre A Villa Serena si piangono altre tre vittime: è stata chiesta la presa in carico dell’Asl Il Tirreno Viviana Parisi e Gioele Mondello, a tre mesi dal dramma una svolta: "Nessuna traccia di sangue", come sono morti

Ancora una volta cambia tutto. Il giallo di Caronia che ha visto la morte della dj Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello sta prendendo ...

Arbitri, Rizzoli boccia i varisti: 'Tre rigori dovevano essere tolti'

Ultimo, l'internazionale Maresca che sabato sera a San Siro non ha richiamato all'on field review Piccinini, che aveva giudicato regolare l'abbraccio di Balogh su Perisic in Inter-Parma. Bocciato anch ...

Ancora una volta cambia tutto. Il giallo di Caronia che ha visto la morte della dj Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello sta prendendo ...Ultimo, l'internazionale Maresca che sabato sera a San Siro non ha richiamato all'on field review Piccinini, che aveva giudicato regolare l'abbraccio di Balogh su Perisic in Inter-Parma. Bocciato anch ...