“Un colpo al cuore” Ballando con le stelle | Alessandra Mussolini in lacrime | Milly Carlucci non regge all’emozione e si commuove

Un momento di grande commozione è stato vissuto nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. La sorella di Sofia Loren, nonché madre di Alessandra Mussolini, Maria Scicolone, ha inviato un videomessaggio dedicato alla figlia che Milly Carlucci ha mandato in onda soprendendo tutti. Ovviamente la più colpita di tutti è stata Alessandra, che di certo non si aspettava una cosa del genere nel mezzo della trasmissione, e si è commossa. Nel video Maria ha parole dolci per la figlia Alessandra, definita "figlia e primo grande amore". Malata di Alzheimer ma ancora in buone condizioni, l'ultima volta che avevamo visto la sorella minore di Sofia Loren in tv era stat0 a Live – Non è la ...

