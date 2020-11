Dario Guerra, i colleghi piangono l’eroe vigile del fuoco: la commozione (Di domenica 1 novembre 2020) Un addio davvero tragico per il vigile del fuoco, Dario Guerra, che ha combattuto per due anni contro la malattia: il ricordo dei colleghi Una scomparsa improvvisa, quella del vigile del fuoco, Dario Guerra. Era entrato in servizio dal 1997, prima nel Comando di Belluno nel distaccamento servizio a Cortina, poi nel 1999 in servizio … L'articolo Dario Guerra, i colleghi piangono l’eroe vigile del fuoco: la commozione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 1 novembre 2020) Un addio davvero tragico per ildel, che ha combattuto per due anni contro la malattia: il ricordo deiUna scomparsa improvvisa, quella deldel. Era entrato in servizio dal 1997, prima nel Comando di Belluno nel distaccamento servizio a Cortina, poi nel 1999 in servizio … L'articolo, il’eroedel: laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

