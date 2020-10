Torta turca per una colazione insolita | assolutamente da provare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 31 ottobre 2020) Amate sperimentare sempre ricette nuove? Ecco come cucinare una buonissima, perfetta da servire a. Ingredienti: 700 grammi di farina di tipo 00 (ve ne servirà un po’ in più per il piano di lavoro) 250 ml di latte caldo 45 ml di olio di oliva (ve ne servirà un po’ in più per ungere l’impasto) 15 grammi di zucchero bianco da tavola e la stessa quantità di lievito istantaneo 15 grammi di yogurt bianco 8 trecce di formaggio fresco 5 grammi di lievito in polvere per le preparazioni salate Un pizzico di sale fino da cucina Un uovo intero. Avrete bisogno anche per decorare ladi: 15 ml di latte 15 grammi di caffè in polvere Q.b. di semi di sesamo Q.b. di cumino nero. Fare l’impasto In una ciotola, versare il latte caldo, ed ...