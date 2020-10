Equilibrio, programmazione, unità. Progettiamo 6 mesi a “fisarmonica” (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono giornate molto difficili e in questa seconda ondata è davvero molto complicato trovare il giusto Equilibrio tra crisi sanitaria e crisi economico-sociale. Credo che l’immagine metaforica possa essere una fisarmonica e che le parole d’ordine debbano essere tre: #Equilibrio, #programmazione e #unità.Serve tanto Equilibrio, mai come in questo momento gli estremismi e l’isterismo sono quanto mai dannosi. Salvaguardare la salute è la priorità assoluta sapendo che ora il #covid si conosce un po’ di più, le persone sono più consapevoli e le cure sono più efficaci. Al tempo stesso il nostro sistema sanitario ha dei limiti strutturali che non possono essere valicati e ormai è evidente a tutti che più le persone si incontrano e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono giornate molto difficili e in questa seconda ondata è davvero molto complicato trovare il giustotra crisi sanitaria e crisi economico-sociale. Credo che l’immagine metaforica possa essere una fisarmonica e che le parole d’ordine debbano essere tre: #, #e #unità.Serve tanto, mai come in questo momento gli estremismi e l’isterismo sono quanto mai dannosi. Salvaguardare la salute è la priorità assoluta sapendo che ora il #covid si conosce un po’ di più, le persone sono più consapevoli e le cure sono più efficaci. Al tempo stesso il nostro sistema sanitario ha dei limiti strutturali che non possono essere valicati e ormai è evidente a tutti che più le persone si incontrano e ...

HuffPostItalia : Equilibrio, programmazione, unità. Progettiamo 6 mesi a “fisarmonica” - matteoricci : Equilibrio, programmazione, unità. Progettiamo subito 6 mesi di “fisarmonica”. Giornate molto difficili in questa s… - rekotc : RT @giuseppe_masala: Liberisti che in un sol colpo capiscono che l'Equilibrio Economico Generale è sbagliato e che abbracciano la programma… - Psyclo_Bo : RT @giuseppe_masala: Liberisti che in un sol colpo capiscono che l'Equilibrio Economico Generale è sbagliato e che abbracciano la programma… - steobova : RT @giuseppe_masala: Liberisti che in un sol colpo capiscono che l'Equilibrio Economico Generale è sbagliato e che abbracciano la programma… -