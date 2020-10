Sampdoria | Gabbiadini out anche nel derby | le condizioni

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Manolosalterà per infortunioiltrae Genoa In casatiene ancora banco l’infortunio di Manolo. Il problema dell’attaccante blucerchiato sembra più grave del previsto e adesso sarà costretto a saltareilcontro il Genoa della prossima giornata. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Sampdoria Genoa, Gabbiadini out: le condizioni dell'attaccante - fantapazzcom : Sampdoria, le ultime dall'infermeria - TuttoFanta : ??#SAMPDORIA: allenamento individuale per #Candreva (fastidio sopra una vecchia cicatrice del bicipite femorale sini… - UCS1946 : @ImortalUnico @inacio_fbpa @tricolornews83 @Rennan_Vidal @sampdoria Ramirez si, vuole restare alla Samp. Ranieri lo… - HMNF86 : #ItalianoNoBandSports Desfalques da Atalanta: Mattia Caldara, Marco Carnesecchi e Pierluigi Gollini. Desfalque da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Gabbiadini

Non si può parlare di caso, ma sicuramente il recupero dall’infortunio di Manolo Gabbiadini sta diventando più lungo di quanto la Sampdoria e l’attaccante sperassero. Dopo un pre campionato in cui non ...Senza tifosi, si gioca il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa: tutte le informazioni sul match e dove vederla in tv e streaming.