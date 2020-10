Tiny Toons: in arrivo il reboot della serie animata (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La serie animata Tiny Toons, molto popolare negli anni '90, ritornerà con un reboot di cui HBO Max ha ordinato la produzione di due stagioni. Tiny Toons avrà un reboot: la serie animata popolare negli anni '90 è infatti al centro di un nuovo progetto che verrà realizzato per HBO Max e che sarà inizialmente composto da due stagioni. Il progetto mostrerà i protagonisti frequentare una "scuola" davvero speciale e tra i produttori del progetto ci sarà anche Steven Spielberg. Il progetto si intitolerà Tiny Toons Looniversity e sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Warner Bros Animation e Amblin Television. Steven ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La, molto popolare negli anni '90, ritornerà con undi cui HBO Max ha ordinato la produzione di due stagioni.avrà un: lapopolare negli anni '90 è infatti al centro di un nuovo progetto che verrà realizzato per HBO Max e che sarà inizialmente composto da due stagioni. Il progetto mostrerà i protagonisti frequentare una "scuola" davvero speciale e tra i produttori del progetto ci sarà anche Steven Spielberg. Il progetto si intitoleràLooniversity e sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Warner Bros Animation e Amblin Television. Steven ...

badtasteit : #TinyToons - #IFavolosiTiny: #HBOMax ordina due stagioni del reboot della serie animata - AnimatorsPal : RT @Il_Nerdastro: TINY TOONS - Il Reboot! Dopo gli Animaniacs, anche i #TinyToons stanno per tornare! #TinyToonsLooniversity sarà prodotta… - Il_Nerdastro : TINY TOONS - Il Reboot! Dopo gli Animaniacs, anche i #TinyToons stanno per tornare! #TinyToonsLooniversity sarà pro… - bradipo22 : Non potete capire quanto da piccolo fossi puttana di questi due. Su Boing a qualunque ora trasmettessero i Tiny Toons io c'ero -

Ultime Notizie dalla rete : Tiny Toons Tiny Toons: in arrivo il reboot della serie animata Movieplayer.it