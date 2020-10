Sondaggi TGla7: la Lega continua a scendere (Di martedì 27 ottobre 2020) Neanche l’insoddisfazione per il nuovo DPCM ha aiutato la Lega che nel Sondaggio SWG che ieri Enrico Mentana ha illustrato a TGla7 ieri perde un punto percentuale rispetto alla settimana precedente passando dal 24,3% al 23,3%. Un calo di cui in parte approfitta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che nella rilevazione guadagna lo 0,5% arrivando al 16,2%. Il Partito Democratico è sostanzialmente stabile perdendo 0,1 punti percentuali mentre il Movimento 5 Stelle avanza di uno 0,2%. Forza Italia recupera anch’essa parte del consenso lasciato per strada dal partito di Salvini salendo al 6,4%. Per quanto riguarda gli altri partiti secondo il Sondaggio SWG continua il balletto tra Azione e Italia Viva: la prima guadagna lo 0,2% e l’altra lo perde, entrambe si assestano intorno ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Neanche l’insoddisfazione per il nuovo DPCM ha aiutato lache nelo SWG che ieri Enrico Mentana ha illustrato aieri perde un punto percentuale rispetto alla settimana precedente passando dal 24,3% al 23,3%. Un calo di cui in parte approfitta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che nella rilevazione guadagna lo 0,5% arrivando al 16,2%. Il Partito Democratico è sostanzialmente stabile perdendo 0,1 punti percentuali mentre il Movimento 5 Stelle avanza di uno 0,2%. Forza Italia recupera anch’essa parte del consenso lasciato per strada dal partito di Salvini salendo al 6,4%. Per quanto riguarda gli altri partiti secondo ilo SWGil balletto tra Azione e Italia Viva: la prima guadagna lo 0,2% e l’altra lo perde, entrambe si assestano intorno ...

IbraStyle83 : @TgLa7 @swg_research Se i sondaggi li fa topo gigio, i risultati sono questi. - ilPopolo77 : Ma Mentana come li commenta i sondaggi? Mettere insieme quelli che giudicano insufficienti le misure del governo co… - Pepp99855784 : @TgLa7 @swg_research Signori e signori ecco a voi i sondaggi farlocchi di chicco bello. - ItalyLorenzo : @TgLa7 quale è lo scopo dei vostri sondaggi politici? Non servono a niente se non quello subdolo di pilotare il… - La7tv : #tgla7 Orientamento di voto: 26 ottobre 2020 -

