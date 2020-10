Reggiana | salgono a 29 i positivi al Covid-19

(Di martedì 27 ottobre 2020) Dramma in casa, il club ha comunicato altri dueal-19. Sono ora 29 i contagiati. Questa la nota ufficiale: “ACcomunica che – dagli accertamenti effettuati nelle ultime ore sui componenti del gruppo squadra negativi ai controlli svolti in seguito alla trasferta di Ascoli – sono emersi due nuovi casi dità al-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico. La situazione coinvolge ad oggi 29 tesserati: 22 calciatori e 7 componenti dello staff.” Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Reggiana, altri due positivi: salgono a 29 i contagiati: Salgono i casi di positività al Covid… - CalcioFinanza : Reggiana, altri due positivi: salgono a 29 i contagiati - lvacofficial : ??Dramma Reggiana: i positivi al COVID-19 salgono a 29 #lungavitaalcalcio #LVAC #SerieB #coronavirus #COVID19 - Mediagol : Serie B, focolaio Reggiana: salgono a ventinove i tesserati positivi al Covid-19. I dettagli - SalernoSport24 : ?? Salernitana-Reggiana: salgono a 29 i positivi ospiti - -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana salgono

REGGIO EMILIA - Aumenta la preoccupazione in casa Reggiana che, dopo il rinvio della gara con il Cittadella a causa dei tanti positivi al Coronavirus, vede allargarsi ancora di più il suo focolaio.E' dramma in casa Reggiana, perché il Covid-19 non dà tregua al club. Dai nuovi test effettuati, sono state riscontrate altre due positività E' dramma in casa Reggiana, perché il Covid-19 non dà ...