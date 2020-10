Nvidia GeForce RTX 3070 - recensione (Di martedì 27 ottobre 2020) Attese da lungo tempo, stanno finalmente per iniziare ad arrivare sugli scaffali dei negozi le prime versioni delle schede video della nuova generazione RTX di Nvidia. Quest'oggi vi proponiamo la recensione di uno dei modelli più attesi, la GeForce RTX 3070. Le versioni di fascia alta e altissima RTX 3080 e RTX 3090 saranno alla portata di tasche estremamente profonde, ma questo modello ha tutte le carte in regola finire all'interno del case di chi vorrà effettuare un upgrade importante della sua macchina da gioco senza svuotare eccessivamente il conto in banca.Partiamo dalle caratteristiche tecniche in termini di innovazioni prestazionali di questa famiglia di schede. L'architettura Ampere non sembra essere una rivoluzione rispetto alla generazione Turing ma una logica evoluzione tecnica che va nella ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Attese da lungo tempo, stanno finalmente per iniziare ad arrivare sugli scaffali dei negozi le prime versioni delle schede video della nuova generazione RTX di. Quest'oggi vi proponiamo ladi uno dei modelli più attesi, laRTX. Le versioni di fascia alta e altissima RTX 3080 e RTX 3090 saranno alla portata di tasche estremamente profonde, ma questo modello ha tutte le carte in regola finire all'interno del case di chi vorrà effettuare un upgrade importante della sua macchina da gioco senza svuotare eccessivamente il conto in banca.Partiamo dalle caratteristiche tecniche in termini di innovazioni prestazionali di questa famiglia di schede. L'architettura Ampere non sembra essere una rivoluzione rispetto alla generazione Turing ma una logica evoluzione tecnica che va nella ...

HDblog : Recensione NVIDIA GeForce RTX 3070, la migliore prezzo-prestazioni! - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Abbiamo spremuto ogni volt della #RTX3070, per vedere se la più piccola delle Ampere eredita le prestazioni delle più costos… - IGNitalia : Abbiamo spremuto ogni volt della #RTX3070, per vedere se la più piccola delle Ampere eredita le prestazioni delle p… - Eurogamer_it : Nvidia GeForce RTX 3070: tutta la potenza che ci aspettavamo, ma la vera rivoluzione è un'altra. #recensione - gigibeltrame : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti: specifiche confermate e primi preordini in Cina #digilosofia -