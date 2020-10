Non ci sono sanzioni se non si rispettano le raccomandazioni del Dpcm, dice il Viminale (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - L'inosservanza delle 'raccomandazioni' indicate nel nuovo Dpcm per contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni. Lo scrive il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, nella circolare indirizzata ai prefetti, ai commissari di governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e al presidente della Regione Valle d'Aosta. Nella circolare si sottolinea che si tratta di indicazioni, contenute nel Dpcm, che hanno carattere "esortativo", formulate appunto in termini di raccomandazione, "le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli". Si riferiscono alla ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - L'inosservanza delle '' indicate nel nuovoper contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di. Lo scrive il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, nella circolare indirizzata ai prefetti, ai commissari di governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e al presidente della Regione Valle d'Aosta. Nella circolare si sottolinea che si tratta di indicazioni, contenute nel, che hanno carattere "esortativo", formulate appunto in termini di raccomandazione, "le quali, benché non correlate a, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli". Si riferiscono alla ...

AMorelliMilano : Fazio: 'Non ci sono i termoscanner nelle scuole' Azzolina: 'Troppi studenti, la scuola ha un'organizzazione comples… - RobertoBurioni : Non sono un esperto di leggi, ma mi chiedo se un personaggio istituzionale che diffonde delle bugie molto pericolos… - ClaMarchisio8 : Qui siamo a Torino, ma sta succedendo in molte piazze. È molto più importante far capire alla gente che questi sono… - meribia51 : RT @LucianoBarraCar: Un governo tecnico-istituzionale si fonderebbe sul pensiero magico ma si impantanerebbe in una crisi socio-economica a… - CanonBruteMove : @InArteMorgan Bomba non vedo l’ora. Anche solo per riedizione Sovrappensiero (capolavoro assoluto @Bluvertigoband).… -