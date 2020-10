Il senso di finitudine di un premier

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) Succede nella vita, soprattutto se non si è affetti da permanenti deliri di onnipotenza, gravi problemi dell’io, ebbrezza, perdita del principio di realtà, di avvertire un certodi “”. Accade, molto prosaicamente, quando leggi la curva dei contagi, capisci che già sei mezzo chiuso in casa e, a breve, tornerai a guardare albe e tramonti solo dalla finestra. Lo capisci, meglio ancora, quando leggi il numero dei morti, con quel grevedi angoscia e impotenza che ti assale. Non serve Kant, con le sue letture heideggeriane sulla finitezza di tipo “ontico”, legata ai limiti umani rispetto alla conoscenza, o di tipo “trascendentale” nella Critica alla Ragion Pura.E francamente, non serve neanche andare a teatro o ai concerti per avere questa malinconia ...