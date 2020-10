Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano: ecco l’anello (Di martedì 27 ottobre 2020) Per il gossip sono stati sul punto di sposarsi tante volte, Gwen Stefani e Blake Shelton, ma solo ora i due cantanti hanno deciso di fare davvero il grande passo. E di farlo secondo tradizione, con l’annuncio del fidanzamento ufficiale. È arrivato via social, una prassi, ormai, tra i famosi, con una foto inequivocabile in cui Gwen bacia il suo Blake mostrando felice l’anello appena ricevuto. L’annuncio di fidanzamento di Gwen Stefani e Blake Shelton ©blakeshelton/Instagram Leggi su vanityfair (Di martedì 27 ottobre 2020) Per il gossip sono stati sul punto di sposarsi tante volte, Gwen Stefani e Blake Shelton, ma solo ora i due cantanti hanno deciso di fare davvero il grande passo. E di farlo secondo tradizione, con l’annuncio del fidanzamento ufficiale. È arrivato via social, una prassi, ormai, tra i famosi, con una foto inequivocabile in cui Gwen bacia il suo Blake mostrando felice l’anello appena ricevuto. L’annuncio di fidanzamento di Gwen Stefani e Blake Shelton ©blakeshelton/Instagram

Matolas : NO FERMI TUTTI. Ma che vuol dire che Gwen Stefani e Blake Shelton si sono sposati?!? Io non ne sapevo niente! - Gaia_bi2 : Almeno questo 2020 ci regala finalmente il matrimonio di Blake shelton e Gwen Stefani ???? - Deltacetum : Io che ancora non riesco a capacitarmi, dopo anni, della svolta country di Gwen Stefani. - _elisarcastic : Blake Shelton e Gwen Stefani grazie per aver salvato il 2020 con una proposta - KTOVNA : Cioè boh lady gaga è famosa da quando io ero alle medie quindi l’ho vissuta appieno partendo da quando era una nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Gwen Stefani “Mi hai salvato la vita”: Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano, la foto del prezioso anello Gossip Fanpage “Mi hai salvato la vita”: Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano, la foto del prezioso anello

Gwen Stefani e Blake Shelton hanno deciso di sposarsi. I cantanti e giudici di The Voice hanno annunciato ai fan il loro fidanzamento ufficiale. La scelta di diventare marito e moglie è arrivata ...

Luca Tommassini e la rapina davanti casa a Trastevere: gli hanno puntato la pistola in gola

Ha lavorato anche con Prince e Michael Jackson. Ma anche con Bjork, Whitney Houston, Kylie Minogue, Ricky Martin, Jamiroquai, Phil Collins, Janet Jackson, Gwen Stefani, Eminem, Pharrel Williams, Katy ...

Gwen Stefani e Blake Shelton hanno deciso di sposarsi. I cantanti e giudici di The Voice hanno annunciato ai fan il loro fidanzamento ufficiale. La scelta di diventare marito e moglie è arrivata ...Ha lavorato anche con Prince e Michael Jackson. Ma anche con Bjork, Whitney Houston, Kylie Minogue, Ricky Martin, Jamiroquai, Phil Collins, Janet Jackson, Gwen Stefani, Eminem, Pharrel Williams, Katy ...