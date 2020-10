Enel X JuiceBox | l' infrastruttura di ricarica sempre connessa

(Di martedì 27 ottobre 2020)X lancia sul mercato italiano la, un'diper veicoli elettrici da installare nei garage e posti auto, sia a casa che in ufficio. Il dispositivo, pensato per l'...

Il dispositivo, realizzato con materiali riciclati, è pensato per essere installato in garage e posti auto ed è controllabile da remoto grazie all'app JuicePass Enel X lancia sul mercato italiano la ...Enel X prova ad elettrizzare la mobilità sostenibile grazie a JuiceBox, l’infrastruttura di ricarica privata per veicoli elettrici da installare nei garage e posti auto. È realizzata in plastica ...