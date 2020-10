Bonetti: “La didattica a distanza non può durare più di due-tre settimane” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “La didattica a distanza per le superiori non può durare più di 2-3 settimane, altrimenti creeremo un buco non colmabile nella formazione dei ragazzi, faccio un appello a tutti”. Lo dice ministra della famiglia Elena Bonetti a TgCom24, concludendo: “Deve essere una decisione provvisoria”. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) “La didattica a distanza per le superiori non può durare più di 2-3 settimane, altrimenti creeremo un buco non colmabile nella formazione dei ragazzi, faccio un appello a tutti”. Lo dice ministra della famiglia Elena Bonetti a TgCom24, concludendo: “Deve essere una decisione provvisoria”.

elenabonetti : Le politiche familiari sono politiche d’investimento: in educazione,in genitorialità, lavoro femminile, protagonism… - socialmiliac : #Scuola, #Bonetti: 'La #dad non duri più di 2-3 settimane o i ragazzi perdono un altro anno' - gbponz : La #Bonetti al #TG5 fa una ottima interpretazione di Palmiro Cangini. - bonetti_sonia : RT @ansiolitic4: le conferenze di conte di marzo/aprile avevano un sapore diverso rispetto a quelle di adesso, prima le seguivamo con la sp… - PF1970 : RT @mesoada: @DinoGiarrusso @GiuseppeConteIT Ti sei intestato l'assegno unico universale? La ministra @elenabonetti è una signora,e non rep… -

