Atalanta-Ajax | le probabili formazioni

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo la rotonda vittoria nel primo turno di Champions League, l’sfiderà l’nella gara in programma domani sera alle 21. Gasperini deve fare a meno di Freuler, Pasalic dovrebbe sostituire l’olandese in mediana. La squadra di Ten Hag proviene dallo 0-13 in casa del Venlo. Queste le(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.(4-3-3) probabile formazione: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, D. Neres. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Daley Blind, difensore dell'Ajax, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Non mi posso accontentare dell'1-1. Dobbiamo ...Sport - Ma rimane un mio punto di riferimento come società da tempo, un modello', spiega. Sul 13-0 degli olandesi in Eredivisie proprio di sabato: 'L'Ajax è una squadra in salute, basta vedere la ...