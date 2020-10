No al lockdown, alle 23 commercianti in piazza: seconda ondata di protesta (Di sabato 24 ottobre 2020) di Erika Noschese Saracinesche abbassate, ieri sera, a pochi minuti dalle 23. I commercianti salernitani hanno chiuso le loro attività commerciali ma non per rispettare l’ordinanza regionale ma per indire una seconda protesta, in piazza Amendola. Muniti di megafono, un gruppo di commercianti si è riunito nuovamente a pochi passi da Palazzo di Città per esprimere il loro dissenso verso la nuova ordinanza del presidente di Palazzo Santa Lucia. Disordini e caos, nel primo giorno di coprifuoco, in tutta la provincia di Salerno: manifestazioni, infatti, si sono tenute anche a Cava de’ Tirreni e nell’agro nocerino sarnese. Sempre nella serata di ieri, a pochi minuti dallo scoccre delle 23, inoltre, non sono mancati episodi di assembramento dinanzi ai ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 ottobre 2020) di Erika Noschese Saracinesche abbassate, ieri sera, a pochi minuti d23. Isalernitani hanno chiuso le loro attività commerciali ma non per rispettare l’ordinanza regionale ma per indire una, inAmendola. Muniti di megafono, un gruppo disi è riunito nuovamente a pochi passi da Palazzo di Città per esprimere il loro dissenso verso la nuova ordinanza del presidente di Palazzo Santa Lucia. Disordini e caos, nel primo giorno di coprifuoco, in tutta la provincia di Salerno: manifestazioni, infatti, si sono tenute anche a Cava de’ Tirreni e nell’agro nocerino sarnese. Sempre nella serata di ieri, a pochi minuti dallo scoccre delle 23, inoltre, non sono mancati episodi di assembramento dinanzi ai ...

