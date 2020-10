L’Aria che tira con Myrta Merlino “non è in onda per controlli sanitari” (Di venerdì 23 ottobre 2020) I positivi negli studi televisivi, come altrove, sono sempre di più. La conseguenza è che molti programmi sono costretti a mettersi in ‘stand by’ fino all’esito dei tamponi. Con la conduzione da casa di Lilly Gruber siamo arrivati a un inedito: la conduttrice preferisce non andare in studio fino a quando la situazione di un collaboratore positivo non sarà chiara. E anche a L’Aria che tira, su La7, le cose non stanno diversamente: “Questa mattina L’Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo!“. Questo si legge profilo twitter della popolare trasmissione condotta da Myrta Merlino, che oggi non è andata in onda. Questa mattina L’ Aria che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) I positivi negli studi televisivi, come altrove, sono sempre di più. La conseguenza è che molti programmi sono costretti a mettersi in ‘stand by’ fino all’esito dei tamponi. Con la conduzione da casa di Lilly Gruber siamo arrivati a un inedito: la conduttrice preferisce non andare in studio fino a quando la situazione di un collaboratore positivo non sarà chiara. E anche a L’Aria che, su La7, le cose non stanno diversamente: “Questa mattina L’Aria chenon sarà inper permettere i dovutisanitari. Torniamo prestissimo!“. Questo si legge profilo twitter della popolare trasmissione condotta da, che oggi non è andata in. Questa mattina L’ Aria che ...

