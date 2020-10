Chirurgo Paolo Spada: “Il coprifuoco non fermerà il virus” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Pressante invito alle istituzioni a varare misure ancora più stringenti dal Chirurgo Paolo Spada: “Il coprifuoco non fermerà il virus” Paolo Spada, Chirurgo presso l’Istituto “Humanitas” di Milano, nell’intervista concessa al portale Huffingtonpost.it, ha bollato come inefficace il coprifuoco, in vigore nelle Regioni maggiormente interessate dal virulento ritorno dell’epidemia di Covid, imposto per rallentare l’inarrestabile … L'articolo Chirurgo Paolo Spada: “Il coprifuoco non fermerà il virus” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Pressante invito alle istituzioni a varare misure ancora più stringenti dal: “Ilnon fermerà il virus”presso l’Istituto “Humanitas” di Milano, nell’intervista concessa al portale Huffingtonpost.it, ha bollato come inefficace il, in vigore nelle Regioni maggiormente interessate dal virulento ritorno dell’epidemia di Covid, imposto per rallentare l’inarrestabile … L'articolo: “Ilnon fermerà il virus” Curiosauro.

