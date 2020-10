Un altro lutto per John Travolta: dopo il figlio e la moglie Kelly, muore il nipote Sam jr (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un altro lutto familiare per John Travolta: dopo la morte della moglie Kelly Preston nel mese di luglio dopo una lunga battaglia contro il cancro, l’attore perde il nipote Sam Jr, 52enne figlio del fratello maggiore. Nel 2009, l’attore aveva pianto la prematura scomparsa del figlio sedicenne Jett, avvenuta mentre il ragazzo era in vacanza con la famiglia alle Bahamas per cause non ben precisate. Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, il nipote di John Travolta sarebbe morto a causa di un infarto nella sua abitazione a Mount Horeb, nello stato del Wisconsin, a fine settembre: la notizia è però emersa soltanto nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unfamiliare perla morte dellaPreston nel mese di lugliouna lunga battaglia contro il cancro, l’attore perde ilSam Jr, 52ennedel fratello maggiore. Nel 2009, l’attore aveva pianto la prematura scomparsa delsedicenne Jett, avvenuta mentre il ragazzo era in vacanza con la famiglia alle Bahamas per cause non ben precisate. Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, ildisarebbe morto a causa di un infarto nella sua abitazione a Mount Horeb, nello stato del Wisconsin, a fine settembre: la notizia è però emersa soltanto nelle ...

